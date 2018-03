Steve Bannon contento per voto Italia: partito di Davos imploderà

Roma, 5 mar. - Arrivato in Italia alcuni giorni fa per osservare in diretta le elezioni italiane, l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon oggi gongola per il nuovo capitolo di quella "rivolta popolare" in corso in Europa. "Il partito di Davos imploderà, i mercati dovrebbero essere oggi un po' agitati: i populisti euroscettici in Italia vincono, Trump scatenato in America", ha scritto in una email di commento al voto inviata dall'Italia a un giornalista di Axios.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile incontro tra il leader della alt-right, la nuova destra radicale statunitense e il capo della Lega Matteo Salvini. Poi non si è saputo più nulla. In ogni caso la mail sulle elezioni italiane l'ha mandata da Milano, precisa Mike Allen su Axios.

Caduto in disgrazia presso Donald Trump, Bannon è arrivato in Italia a titolo del tutto personale, facendosi annunciare da una intervista al settimanale svizzero Die Weltwoche in cui prevede la grande avanzata del populismo in Europa, Italia inclusa. Perchè sul Vecchio continente "la gente vuole riprendere il controllo della propria vita" e soprattutto "è stanca delle élite, della globalizzazione, dei media vecchio stampo", già superati dai social e dai siti.

Grande discrezione e profilo praticamente invisibile a Roma e dintorni, Bannon domani parlerà in pubblico a Zurigo per la prima volta dopo la pubblicazione del libro che Fire and Fury di Machael Wollf, che gli è valsa la rottura definitiva con il presidente Usa.