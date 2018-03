Lazio, Antonini (Casapound): difenderò ogni singolo voto

Roma, 5 mar. - "Non resterò con le mani in mano ad aspettare l'esito finale delle elezioni regionali. Io sono innanzitutto un militante. Ecco perché sono nel mio seggio storico a Casalbertone a difendere ogni singolo voto espresso per CasaPound dai miei concittadini, insieme con gli altri attivisti". Così Mauro Antonini, candidato alla presidenza della Regione Lazio per CasaPound Italia. "I voti si difendono, non si contano soltanto. Io sono qui, con la mia gente, dove tutto è iniziato e dove sempre tornerò. A prescindere dal risultato elettorale, neanche oggi il nostro impegno si ferma o rallenta", conclude Antonini.