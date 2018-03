Elezioni, Baretta (Pd):prevalso voto protesta, ribellione e paura

Roma, 5 mar. - L'esito delle urne registra "un dato nazionale di protesta e di ribellione, di paura e di chiusura". Così il sottosegretario all'economia, Pier Paolo Baretta, commenta i risultati elettorali.

La "sconfitta evidente e senza attenuanti del Partito democratico e le affermazioni clamorose della Lega e del Movimento 5 stelle sono lì a dimostrare che si vince quando si riescono a presentare proposte alternative, che definiscono un`identità. Il Partito democratico, il nostro partito ha avuto la forza, in questa campagna elettorale, di presentare proposte credibili per il futuro del Paese; ma troppo tardi. Per troppo tempo l`agenda politica italiana è stata dettata da Lega e 5 stelle su temi scottanti e controversi sui quali devono contare più i valori che le convenienze", sottolinea Baretta.

"Per quanto mi riguarda si conclude la mia presenza in Parlamento. Ma non cessa il mio impegno civico. A maggior ragione sento, mai come ora, di fronte a questo risultato, così pesantemente negativo, il dovere di testimoniare e sostenere, con maggior nettezza di quanto abbiamo fatto finora, il valore profondo dei nostri ideali, delle nostre convinzioni economiche e sociali, civili e istituzionali, fondate sull`eguaglianza diffusa e la solidarietà condivisa; sulla parità tra tutte le persone e l'altruismo; su un'Europa più forte e migliore e su uno Stato più presente e federale, su un Veneto accogliente e sereno", conclude.