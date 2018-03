Roma, 5 mar. - "Queste elezioni hanno dimostrato che oltre la metà degli elettori (italiani) ha mandato un segnale chiaro di critica contro l'Unione europea. Speriamo che l'Ue si impegni in una autocritica razionale sulla sua attuale condizione, sull'Unione stessa e sulle politice europee in diverse aree". Questo il commento del viceministro degli Esteri polacco Konrad Szymanski sull'esito del voto delle politiche in Italia.