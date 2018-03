Bonafede: nessuna forzatura Di Maio nei confronti di Mattarella

Roma, 5 mar. - "Apriremo un confronto sui temi con le altre forze politiche, quindi già dimostriamo di mantenere quanto promesso. Presenteremo una rosa di nomi per i presidenti delle Camere, ma non possiamo dare o avere il dettaglio su come avverrà questa scelta". Lo ha detto Alfonso Bonafede, M5S, in sala stampa all'hotel Parco dei principi.

Quanto alle dichiarazioni di Luigi Di Maio, per Bonafede non c'è stata alcuna forzatura. "Semmai Di Maio ha detto che Mattarella gestirà con autorevolezza. Non c'è forzatura e non ci sarà: Di Maio ha constatato che le coalizioni non raggiungono la maggioranza assoluta. Nemmeno noi ma noi abbiamo vinto queste elezioni, possiamo dirlo ad alta voce e con entusiasmo. È giusto che ci prendiamo la responsabilità che ci hanno dato i cittadini".