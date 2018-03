Milano, omicidio di Via Meucci:_preso il presunto colpevole

Milano, 5 mar. - E' stato fermato ieri pomeriggio dalla polizia il presunto responsabile dell'omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso in un appartamento di Via Meucci, alla periferia Est di Milano. Destinatario del provvedimento disposto dal pm Paolo Filippini è M.R., egiziano di 20 anni, incensurato e irregolare sul territorio italiano: gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato intorno alle 19.30 di ieri in Piazzale Nigra, in zona Viale Jenner. Il giovane ha subito confessato il delitto fornendo agli investigatori una ricostruzione compatibile con quanto già riscontrato nel corso delle indagini.

Nell'appartamento di Via Meucci vivevano in sei, tutti di origini nordafricane. L'omicidio è stato commesso al termine di una lite tra coinquilini scoppiata per futili e poi degenerata. La vittima è stata colpita al petto con un coltello da cucina. Trasportata in condizioni gravissime al San Raffaele, è morta poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Dell'arma del delitto ancora nessuna traccia.