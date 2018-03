Banche, Sileoni (Fabi): no alla gestione esterna delle sofferenze -2

Roma, 5 mar. - "In prospettiva di un ritorno ai ricavi degli istituti di credito, chiediamo, inoltre, un'equa redistribuzione degli utili anche a favore dei dipendenti, non solo degli azionisti. Altro tema centrale nei prossimi mesi sarà il tema del recupero delle sofferenze, viste le nuove regole europee in fase di definizione. Siamo convinti - ha proseguito Sileoni - che la soluzione migliore da adottare sia una gestione interna del recupero crediti, che consenta alle banche di mantenere una relazione sana con i territori, valorizzando le professionalità dei lavoratori, con migliori rese anche in termini economici. La stessa Banca d'Italia ci ricorda, infatti, che le sofferenze gestite in house hanno tassi di recupero di oltre il 40%. Fatte gestire all'esterno, quel tasso scende al 20%".

"Argomento di fondamentale importanza per il settore sarà poi quello degli ammortizzatori sociali di categoria che negli anni della crisi ci hanno permesso di evitare i licenziamenti, garantendo una gestione morbida delle ristrutturazioni, al contrario di quanto accaduto in Europa dove il settore bancario ha perso oltre 327.500 posti di lavoro. Mai accetteremo che il nostro Fondo di Solidarietà, uno strumento innovativo che ha impedito la macelleria sociale, venga messo in discussione dalle banche o che sia prevista una riduzione dell'assegno di sostegno al reddito", ha concluso il leader della Fabi.