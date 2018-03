Banche, Sileoni (Fabi): no alla gestione esterna delle sofferenze

Roma, 5 mar. - Confronto sull'innovazione tecnologica per mantenere e creare nuovi posti di lavoro, equa redistribuzione degli utili anche a favore dei lavoratori, gestione degli Npl interna alle banche, salvaguardia dell'ammortizzatore sociale di categoria, il Fondo esuberi, che negli anni della crisi ha permesso di evitare i licenziamenti, a differenza di quanto accaduto in Europa dove il comparto bancario ha perso oltre 327.500 posti di lavoro. Queste le richieste alle banche avanzate da Lando Maria Sileoni, Segretario generale della Fabi, il principale sindacato dei bancari, nella relazione introduttiva che a ha aperto oggi a Roma i lavori del XXI Congresso nazionale dell'organizzazione, alla presenza di oltre 1500 delegati sindacali.

In vista del rinnovo del contratto dei bancari, in scadenza il 31 dicembre del 2018, il leader della Fabi ha delineato le principali sfide che dovranno essere affrontate dalle parti. "Il contratto dovrà mantenere le garanzie della nostra area contrattuale - ha detto Sileoni -. Vogliamo condividere un nuovo modello organizzativo che punti sulla consulenza e specializzazione dei lavoratori e chiediamo un confronto a tutto campo sulle nuove tecnologie per mantenere e creare posti di lavoro".(Segue)