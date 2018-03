Toti: centrodestra cambi, basta autoreferenzialità

Genova, 5 mar. - "Per la coalizione e per tutti i partiti che la compongono si deve aprire un'inevitabile riflessione e una fase di cambiamento che guardi al futuro del centrodestra. Un futuro capace di valorizzare tutte le realtà cresciute in questi anni e tutti i talenti maturati in termini di esperienza politica e amministrativa, mi auguro con meno autoreferenzialità e meno errori di quelli commessi in questa campagna elettorale". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti.

"I nostri complimenti - ha sottolineato il governatore ligure - vanno al segretario della Lega Matteo Salvini, che è stato capace, con tenacia e modernità di linguaggio, di trascinare il proprio partito a un risultato davvero lusinghiero. Un grazie sentito - ha concluso Toti - al presidente Silvio Berlusconi per l'instancabile sforzo profuso nella campagna elettorale".