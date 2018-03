Ultradestra Austria: congratulazione Lega, ora chiudiamo Brennero

Roma, 5 mar. - Il Partito per la Libertà austriaco (Fpo), formazione di ultradestra al governo in coalizione con i conservatori di Sebastian Kurz, si è congratulato con la Lega per i risultati alle elezioni italiane di ieri, auspicando che insieme i due partiti potranno raggiungere l'obiettivo di chiudere il Brennero, rotta migratoria nelle Alpi orientali. Lo ha dichiarato a Sputnik il portavoce del Fpo per la politica estera, Roman Haider.

"E' una grande vittoria per i nostri partner italiani!Congratulazioni! Adesso auspichiamo un cambiamento nella disastrosa politica italiana sull'immigrazione. Da quando Austria e Ungheria hanno chiuso la rotta dei Balcani, migliaia di migranti, per la maggior parte africani illegali, passano il confine austriaco dal Brennero. Attendiamo una chiusura reale di questa rotta", ha dichiarato Haider.

Secondo il portavoce del partito di estrema destra austriaco sulla rotta del Brennero passano dall'Italia all'Austria diretti verso la Germania 5.000 migranti ogni mese.