Elezioni, Confturismo Veneto: confidiamo nella guida Capo Stato

Venezia, 5 mar. - "Il massimo dell'ingovernabilità causato dal combinato disposto tra una legge elettorale ineguagliabile rappresentazione del sonno della ragione che crea mostri e dalla propensione di noi elettori ad un voto di pancia al sud come al nord. Non ci resta che confidare nella ferma guida del Capo dello Stato e in nervi saldi e senso di responsabilità da parte degli odierni eletti perché la ripresina economica timidamente come è giunta può allontanarsi".

Lo ha ribadito in una nota il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli commentando l'esito elettorale.

"Il Paese da un pezzo non è più centrale - ha proseguito - ed il resto del mondo non si ferma certo per noi, si limita a osservare, giudicare e procedere di conseguenza.Urge quindi una legge elettorale "la qualsiasi" ma comprensibile e che funzioni per un nuovo ricorso alle urne, e nel frattempo che noi elettori prendiamo atto che le contrapposizioni ideologiche sono un retaggio di quando appunto c'erano le ideologie e che votare col portafoglio potrà portare risultati migliori che col cuore o la pancia", ha concluso il presidente di Confturismo Veneto.