Elezioni, Confindustria Vicenza: un cambiamento epocale -3

Roma, 9 mar. - Per il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, "Tutto questo è il segno che le politiche attuate in questi anni capaci di legare l`offerta culturale a quella turistica e di promuovere il Paese facendo leva sul patrimonio artistico, archeologico e monumentale diffuso sull`intero territorio, stanno portando frutti importanti. L`Italia si è finalmente dotata di un Piano Strategico per il Turismo, capace di sostenere la crescita e governare attraverso azioni concrete lo sviluppo e i risultati non mancano".