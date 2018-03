Elezioni, Confindustria Vicenza: un cambiamento epocale

Roma, 9 mar. - Segno più per il turismo nel 2017 secondo i dati Istat resi noti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: gli arrivi nelle strutture ricettive italiane crescono di 5.299.846 unità (+4,5%) e toccano il record di 122,3 milioni. Il dato è ancor più rilevante se si considera che l`incremento è dovuto per circa il 60% all`aumento dei turisti stranieri, che con 2.964.951 arrivi in più (+5,2% rispetto al 2016) sfiorano quota 60 milioni (59.729.190), dato mai registrato in precedenza. Crescono anche i pernottamenti di 23.933.228 unità (+5,9%), dove il 50% delle permanenze nelle strutture alberghiere e extra-alberghiere sono state acquistate da turisti stranieri.(Segue)