Roma, 5 mar. - "L'incarico spetta al centrodestra e segnatamente a Matteo Salvini": così Giorgia Meloni, che ha riferito di aver sentito Matteo Salvini ma di non avere ancora avuto tempo di sentire Silvio Berlusconi. I partiti del centrodestra andranno insieme al Quirinale? "Questo non lo so, dipende dal Presidente".