Lazio, Zingaretti in vantaggio alla prima proiezione

Roma, 5 mar. - Un applauso ha accompagnato la prima proiezione diffusa da Opinio Italia per la Rai sulle regionali del Lazio. A Roma, a piazza di Pietra al Tempio di Adriano, è infatti riunito il centrosinistra in attesa di conoscere quale sarà il prossimo governatore. Il presidente uscente, Nicola Zingaretti (centrosinistra) al 34,4%, Roberta Lombardi (M5S) al 32%, Stefano Parisi (centrodestra) al 27% e Pirozzi al 4,7%. Questa prima proiezione ha una copertura del campione pari al 5%, con un margine di errore del 4%.

