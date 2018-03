Elezioni, Bellanova: elettori hanno sempre ragione

Roma, 5 mar. - "Gli elettori hanno sempre ragione, quando si vince e quando si perde". Così Teresa Bellanova, viceministro dello Sviluppo economico, sull'esito delle elezioni.

"In questi anni e nelle condizioni date, noi non ci siamo risparmiati e il nostro lavoro di ogni giorno lo dimostra", ha affermato Bellanova, aggiungendo che "molti di noi in Puglia, parlo anche a titolo personale, hanno avuto di fronte non solo i naturali avversari politici ma anche - a volte soprattutto - esponenti del proprio partito. Il che non solo non ha aiutato per niente il nostro lavoro danneggiandolo ma ha disorientato pesantemente il nostro elettorato".

Il Pd, ha spiegato, "non è un partito a scala regionale né si può essere un Pd a Roma e un altro a Santa Maria di Leuca o a Bari e, io per prima, nei panni di un normale cittadino mi sarei chiesta in quale confusione mentale si trovasse una classe dirigente per arrivare a tanto. A maggior ragione se quella stessa classe dirigente, a pochi giorni dal voto, invece di sostenere il Pd auspicava che a rappresentare il Salento e la Puglia in Senato fosse il candidato di Leu".

"In queste ore ascolto dichiarazioni farneticanti di chi continua a non avere idea su cosa sia una comunità politica scambiando i partiti per possedimenti personali. A questi esponenti regionali io chiedo serietà, responsabilità, decenza. Lo faccio anche a nome dei tantissimi militanti, compagni e compagne, amici e amiche, che con generosità si sono spesi ogni oltre ogni limite e che oggi non meritano di essere svillaneggiati in questo modo", ha concluso Bellanova.