Elezioni, Confindustria: garantire stabilità per interesse Paese

Roma, 5 mar. - L`esito del voto "indica chiaramente quali siano i problemi del Paese e appare evidente che solo una politica economica che punti alla crescita possa risolverli". Questa la dichiarazione di Confindustria in merito al risultato elettorale.

"Auspichiamo pertanto un comportamento responsabile delle forze politiche non solo nel rivendicare un risultato, ma nel tradurlo in scelte nell`interesse del Paese volte a garantire stabilità e governabilità. Questo anche in funzione dei prossimi impegni europei, tra i quali la fondamentale discussione sul nuovo bilancio dell`Unione", chiede Confindustria.