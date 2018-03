Elezioni, BlackRock: probabilità crescenti nuovo voto quest`anno

Milano, 5 mar. - "Vediamo una maggiore probabilità di nuove elezioni dopo l'estate". Così Blackrock nel report odierno alla luce dei risultati delle elezioni in Italia che indicano un Parlamento senza maggioranza. Nessun panico sui mercati, spiega il colosso Usa: "se la marcata avanzata dei partiti populisti complica lo scenario politico italiano, la situazione in Europa viene bilanciata dalla formazione di un nuovo governo in Germania. Vediamo la possibilità di pressione sui titoli governativi italiani e sui periferici dell'eurozona ma non vediamo questo contesto come un quadro negativo prolungato per l'euro e i titoli azionari europei".

"Crediamo che il Movimento 5 Stelle difficilmente si alleerà con la Lega per formare un governo - sostiene il bollettino redatto dal BlackRock Investment Institute - L'ambizione della Lega è quella di guidare la coalizione di centrodestra invece che diventare un alleato di minoranza in un'unione instabile con il Movimento 5 Stelle. D'altra parte, un Movimento 5 Stelle sempre più popolare potrebbe spingere la coalizione di centrosinistra a trovare un accordo. Il clamore politico - conclude - è destinato a rimanere alto fino a che non emergerà una coalizione sostenibile".