Usa, Trump contro Obama: indagini su di me per aiutare Clinton

New York, 5 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato di nuovo il predecessore Barack Obama su Twitter. "Perché l'amministrazione Obama ha cominciato a indagare sulla campagna Trump (con zero prove di illeciti) molto prima delle elezioni di novembre? Voleva screditarmi in modo che Hillary la Corrotta vincesse. Senza precedenti. Più grande del Watergate! In più, Obama non ha fatto nulla sulle interferenze russe" nelle elezioni presidenziali.

L'Fbi aprì un'indagine sulla possibile collusione tra lo staff di Trump e Mosca nel luglio 2016, dopo che i democratici annunciarono di aver subito un attacco informatico da parte dei russi. Circa un mese dopo, ricorda il sito Axios, Obama fu informato che il presidente Vladimir Putin era direttamente coinvolto nelle interferenze elettorali.