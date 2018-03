Fs, firma accordo con Ferrovie turche per formazione personale

Roma, 5 mar. - Firmato un accordo tra Ferrovie dello Stato italiane e Ferrovie turche per le attività di formazione specialistica del personale di manutenzione delle linee ferroviarie. Il know-how tecnico ingegneristico di Fs italiane sarà trasferito con due corsi di formazione studiati per le esigenze di Ferrovie turche.

Il contratto è stato sottoscritto durante un gruppo di lavoro congiunto svoltosi a Roma, previsto dal Memorandum of understanding firmato nel 2017 per individuare aree di collaborazione reciproca.

Nel corso dell`incontro Italferr (la società d`ingegneria di Fs italiane) ha fatto il punto sull`upgrading del Corridoio ferroviario Istanbul-Salonicco. Allo studio anche un ulteriore perfezionamento formativo per ingegneri di Ferrovie turche, in partnership con l`università La Sapienza di Roma, in ingegneria ferroviaria.