Speranza (LeU): ora saremo uniti in Parlamento

Roma, 5 mar. - "Il nostro risultato non è per nulla soddisfacente, siamo giovani, abbiamo poco più di tre mesi, e abbiamo riportato la sinistra in Parlamento ma penso che la crisi sociale del paese, l'inquietudine si è scaricata in modo drammatico sul voto e ha alimentato Lega e M5S". Lo ha detto Roberto Speranza, esponente di LeU in conferenza stampa commentando i risultati elettorali.

"L'analisi sulla crisi del centrosinistra l'avevamo fatta e sono le ragioni che personalmente mi hanno portato ad uscire dal Pd - ha aggiunto - è chiaro però che la spinta radicale al cambiamento non siamo riusciti a canalizzarla in una progetto dentro il campo progressista". In ogni caso l'esponente di LeU assicura che "per noi il 4 marzo non è un punto di arrivo ma di partenza, il nostro obiettivo è costruire un campo più largo possibile, non una ridotta, e che ci consenta di provare a far vivere i valori che altre forze politiche non rappresentavno più". Perciò "saremo da subito uniti in Parlamento per trovare una maggiore sintonia con la domanda di cambiamento del paese"