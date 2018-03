Toninelli (M5s): governo con noi o voto anticipato

Roma, 5 mar. - "Siamo la prima forza politica della nazione, l`unica che ha una importante rappresentanza in tutto il territorio nazionale, per qualsiasi governo devono passare da noi, l`alternativa è il voto subito". Lo ha detto Danilo Toninelli, deputato M5S, in sala stampa all`albergo Parco dei principi.

"Siamo di fronte a una svolta storica - ha aggiunto - Il primo risultato straordinario portato a casa è l`aver sventato la sciagura di un nuovo patto del Nazareno che era finalizzato a cambiare la Costituzione. Il governo dovrà essere un governo di programma, i cittadini ci hanno dato fiducia sui temi. L`alternativa a passare da noi è il voto anticipato. Senza di noi non può esserci maggioranza".