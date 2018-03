Fratoianni (LeU): tonfo clamoroso Pd chiude una stagione

Roma, 5 mar. - "Si chiude una stagione, quella di una certa idea della sinistra riformista, si chiude il ciclo europeo, il tonfo clamoroso del Pd chiude il ciclo della crisi senza freni di tutta la socialdemocrazia, salvo quando inverte la rotta in modo netto e riconoscibile come è accaduto al Labour party in Inghilterra". Così Nicola Fratoianni, esponente di LeU, in conferenza stampa commenta i risultati elettorali.

"Noi continueremo la riflessione su cosa non ha funzionato - ha aggiunto - apriremo una fase di verifica, di confronto e di discussione perchè quello che è successo nel paese ha dimensioni rilevanti, nel mezzogiorno e nel resto del paese. Occorre una riflessione e una discussione approfondita perchè anche il giudizio su cosa non ha funzionato deve essere condiviso e verificato fino alla fine".