Milano, 5 mar. - Piazza Affari torna a peggiorare e a mezz'ora dall'avvio di Wall Street il Ftse Mib perde l'1,1% a 21.676 punti. Tra le blue chip tonfo per Mediaset (-6,1%) e per le banche: Bper -7,2%, Banco Bpm -6,4%, Ubi -4,5%. Restano sotto pressione i titoli di Strato italiani, seppur non a livello di allarme: lo spread è a 147 punti, con il rendimento del Btp decennale salito al 2,1%.