Roma, 5 mar. - "Noi non abbiamo problemi personali contro qualcuno, la nostra coerenza è vedere le politiche che vengono perseguite dal Pd e sotto questo aspetto ci riserviamo sempre di valutare qualsiasi confronto in ogni campo. Il Parlamento è il luogo dove avvengono i confronti". Lo ha detto il leader di LeU Pietro Grasso in conferenza stampa rispondendo sull'ipotesi di dimissioni di Matteo Renzi.

"Certamente siamo aperti al confronto anche se siamo una forza limitata", ha aggiunto.