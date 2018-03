Grasso: progetto LeU va avanti come promesso con pazienza e umiltà

Roma, 5 mar. - "Abbiamo preso un milione e 100mila voti: voglio ringraziare tutte le persone coinvolte che meritano di essere rappresentate per proseguire con pazienza, umiltà e riflessione nella realizzazione di questo progetto di Liberi e Uguali, andando avanti senza fermarci. Vogliamo continuare mantenendo la coerenza e i valori in cui crediamo fermamente, come abbiamo promesso ai nostri elettori". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, in conferenza stampa per commentare i risultati elettorali.