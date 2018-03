Lombardia, Alfieri: Gori straordinario, LeU ha perso occasione

Milano, 5 mar. - "Ammettiamo la sconfitta netta e chiara. Sulle regionali sicuramente andremo meglio. Gori è stato straordinario: ha fatto una campagna al massimo dello sforzo, partendo per tempo". Lo a detto il segretario regionale del Pd in Lombardia, Alessandro Alfieri, commentando il risultato delle elezioni del 4 marzo dalla sede del comitato Gori in corso Buenos Aires. "Ci aspettiamo una sorpresa in positivo, ma se non sarà così siamo sicuri di aver messo le basi perché il Pd sia una realtà radicata sul territorio e rimarremo per fare l'opposizione" ha proseguito.

Quanto a eventuali errori a livello regionale Alfieri ha aggiunto che "l'unico rammarico" è quello di "non aver allargato la coalizione. LeU dimostra di essere andata a sbattere contro il muro e ha perso un'occasione. Noi avevamo proposto un'alleanza, ma l'onda nazionale ha travolto il lavoro buono che abbiamo fatto in Regione e l'election day non ci ha aiutato".