Domani al Gemelli celebrata Giornata mondiale sul linfedema -3

Roma, 5 mar. - Spiega Marzia Salgarello, Presidente BABC e responsabile del centro per la terapia chirurgica del linfedema della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma: "Si tratta di una patologia cronica, progressiva e debilitante, causata dall`accumulo di linfa sotto la pelle degli arti superiori o inferiori. A causa della mancanza di drenaggio della linfa mani, braccia o gambe diventano progressivamente più gonfi provocando dolore e disagio. Il fenomeno interessa dal 20 al 40% di chi si è sottoposto a cure oncologiche, in particolare chi è stato operato di tumori al seno, ginecologici, urologici e melanoma e ha subito l`asportazione dei linfonodi, ghiandole strategiche per il drenaggio della linfa".

Ancora oggi succede che chi si deve sottoporre a interventi oncologici dei linfonodi non viene informato della possibile insorgenza del linfedema. Precisa Salgarello: "Affrontare questa patologia il prima possibile, invece, fa la differenza. Una volta che l`arto è gonfio e la patologia stabile con modificazioni patologiche dei tessuti, diventa più difficile da trattare sia con la super-microchirurgia che con la fisioterapia".

