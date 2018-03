Domani al Gemelli celebrata Giornata mondiale sul linfedema -2

Roma, 5 mar. - Il LymphADay, promossa in Italia dalla Beautiful After Breast Cancer Onlus (BABC), si celebra in molti paesi del mondo ed è nata per sensibilizzare pazienti, medici e media su questa malattia.

Domani, martedì 6 marzo, nella Hall del Policlinico A. Gemelli di Roma, alle 16, gli specialisti faranno il punto sulle nuove opzioni di trattamento che affiancano oggi la fisioterapia, una volta unica opzione per i malati che però vi si devono sottoporre a vita. Associata invece a recenti tecniche di `super-microchirurgia` permette la riduzione del gonfiore e del dolore conseguenti la patologia fino al 70%.

Il linfedema non è più solo un problema congenito raro come succedeva in passato, in Italia colpisce infatti 40.000 persone all`anno e ha una incidenza quasi sovrapponibile a quella del tumore del seno.

(Segue)