Domani al Gemelli celebrata Giornata mondiale sul linfedema

Roma, 5 mar. - Il linfedema, patologia che provoca il rigonfiamento degli arti a causa di una mancanza del drenaggio della linfa sotto la pelle, provoca anche dolore e difficoltà a vestirsi e muoversi liberamente. Una volta era ritenuta una malattia rara, oggi non lo è più. E` infatti in aumento e in Italia si stimano circa 40.000 nuovi casi all`anno, una incidenza quasi sovrapponibile a quella del tumore al seno. Domani, al Policlinico A. Gemelli sarà celebrata la Giornata mondiale sul linfedema, LymphADay (Lymphedema Awareness Day).

Può insorgere in chi soffre di alterazioni del sistema linfatico ma i casi aumentano soprattutto perché interessa dal 20% al 40% dei pazienti sottoposti a terapie oncologiche in cui si rende necessario intervenire con lo svuotamento dei linfonodi ascellari, inguinali e pelvici come per il tumore della mammella, tumori ginecologici, urologici, e melanomi. Così chi combatte con un tumore si trova anche a dover fare i conti con questa forma di invalidità.

Del linfedema si parla ancora molto poco perfino con chi deve sottoporsi a cure oncologiche. Questo significa che i pazienti non vengono educati in modo appropriato sui possibili trattamenti che, se messi in atto in fase iniziale, risultano invece essere piu` efficaci riducendone i sintomi anche fino al 70%.

