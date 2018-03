CONI Servizi e Politecnico Milano insieme: ricerca e formazione

Milano, 5 mar. - Coni Servizi e Politecnico di Milano, nel corso di un incontro presso l'Ateneo milanese, hanno siglato un accordo quadriennale di collaborazione per progetti di ricerca e formazione. Il documento è stato sottoscritto dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi, Alberto Miglietta, e dal Rettore del Politecnico, Ferruccio Resta.

L'accordo ha le sue radici nella collaborazione tra CONI e Politecnico, nata nello scorso ottobre con l'istituzione del Master universitario di II livello in "Progettazione, Costruzione, Gestione delle Infrastrutture Sportive" (PCGdIS), diretto dal Prof. Emilio Faroldi e condiviso con le principali istituzioni sportive italiane: Federazione Italiana Giuoco Calcio, Istituto per il Credito Sportivo, Lega Serie A e, appunto, CONI Servizi.

"Gli impianti sportivi - ha commentato Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano - sono passati dall'essere concepiti come semplici teatri di eventi sportivi a strutture capaci di ridisegnare intere aree e quartieri, fattori determinanti per il riordino urbano e del territorio. Hanno assunto nuove funzioni. Sono centri di aggregazione, di socializzazione e di incontro. Ospitano grandi eventi e fanno da traino a iniziative internazionali. Rappresentano dunque un'efficace strategia di rigenerazione urbana e di sviluppo sociale che non va trascurata. Al contrario, richiede un numero crescente di professionisti che sappiano coniugare architettura e ingegneria, competenze gestionali e tecnologiche, valori sociali e approcci verticali allo sport. Siamo convinti che il Master risponda a questa domanda".

"La missione di CONI Servizi - ha aggiunto Alberto Miglietta, Amministratore Delegato di CONI Servizi - su mandato del Comitato Olimpico, è quella di creare valore per lo sport italiano attraverso una gestione efficiente delle risorse professionali e materiali. In particolare CONI Servizi rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore dell'impiantistica sportiva ed è leader, attraverso il know-how sviluppato negli anni, nell'organizzazione di eventi sportivi, sia all'interno del Parco del Foro Italico, gestito come asset, sia - in generale - nel panorama nazionale. CONI Servizi si propone come attore principale nel panorama della formazione per contribuire alla crescita esponenziale della domanda e offerta di sport, attraverso la gestione della prestigiosa Scuola dello Sport del CONI, centro di alta formazione unico al mondo e rivolto alla formazione tecnica e manageriale sportiva. Tale leadership non può prescindere da una stretta sinergia con le eccellenze italiane nel campo della formazione, come appunto il Politecnico di Milano".

Con queste premesse nasce la collaborazione avente come fiore all'occhiello il Master, all'interno del quale verranno trattati temi fondamentali come le Normative di Riferimento, la programmazione, la progettazione, oltre alle varie forme di Partenariato tra Pubblico e Privato per la realizzazione di impianti sportivi. Sarà previsto inoltre un workshop di 3 giorni a luglio nella splendida cornice del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, in cui i ragazzi potranno immergersi nel mondo CONI, visitando le diverse strutture gestite all`interno del CPO, oltre allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico, luoghi in cui ogni anno vengono organizzati decine di eventi sportivi e non.

In particolare, l`accordo prevede le seguenti attività: promozione di un percorso di apprendimento mirato all`ampliamento delle conoscenze legate al settore dell`impiantistica sportiva, favorendo l`approccio alle politiche economiche/gestionali del settore; promozione di studi specifici e comparativi per la realizzazione e per la gestione delle infrastrutture sportive estere, ampliando così le prospettive professionali degli studenti; contribuire alla formazione di studenti e laureati collaborando con il CONI allo svolgimento degli insegnamenti attivati al Politecnico di Milano; contribuire allo svolgimento di studi e ricerche finalizzati all`innovazione tecnologica; realizzare una connessione tra la realtà universitaria e il mondo del Lavoro; mantenere un elevato livello culturale degli operatori di CONI Servizi, favorendone l`aggiornamento professionale attraverso contatti e collaborazioni con il Politecnico.