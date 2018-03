Lazio, Veloccia (Pd): fiduciosi, c'è attesa e cautela

Roma, 5 mar. - "Siamo fiduciosi rispetto al risultato, c'è molta attesa e cautela, aspettiamo i primi dati. Siamo soddisfatti di una campagna incentrata sui problemi del Lazio. I risultati delle Politiche indicano nel Lazio una prevalenza di centrodestra e M5s, ma siamo fiduciosi che le Regionali siano un'altra partita: aspettiamo dunque i dati". Così Maurizio Veloccia, coordinatore del Comitato Zingaretti, parlando con i cronisti a Roma al Tempio di Adriano dove il centrosinistra ha deciso di far base in attesa della fine dello spoglio per conoscere chi sarà il futuro presidente della Regione Lazio.