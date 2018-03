Lega Nord Veneto: risultato straordinario, primi nel centrodestra

Venezia, 5 mar. - "Un risultato straordinario, la Lega è il primo partito della coalizione di centrodestra e siamo pronti a governare con Matteo Salvini premier. Abbiamo convinto una fascia di elettorato ampissima, che finalmente ha deciso di darci fiducia con l'unico obiettivo di cambiare radicalmente questo Paese". Così Nicola Finco, capogruppo della Lega al Consiglio Regionale del Veneto, commentando i risultati elettorali.

"Ringrazio i militanti e gli attivisti che nelle ultime settimane in Veneto si sono spesi con tutte le forze per convincere i cittadini della nostra ferma volontà di dare risposte alle istanze delle famiglie, di rilanciare l'economia aiutando i nostri imprenditori e di fermare questa immigrazione selvaggia - ha continuato Finco - ma soprattutto hanno spiegato che la strada più veloce per ottenere l'autonomia del Veneto è quella di avere un Governo guidato da Matteo Salvini."