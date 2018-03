Roma, 5 mar. - In seguito alla scoperta di una serie di errori, Abe ha annunciato la revoca di una parte della proposta di legge. Ma la brutta figura ha avuto conseguenze.

Nell'ultimo sondaggio sul consenso al suo governo, secondo quanto ha scritto la Kyodo, questo è sceso al 48,1 per cento rispetto al 50,8 per cento di febbraio. Il 70 per cento circa del campione si è detto contrario alla riforma del lavoro, quanto meno in questa sessione di sedute della Dieta.