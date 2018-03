Giappone, un nuovo caso di morte da superlavoro imbarazza Abe

Roma, 5 mar. - Un nuovo caso di "karoshi", morte da super-lavoro, rischia di mettere in difficoltà il primo ministro giapponese Shinzo Abe, impegnato in una complessa discussione sulla riforma del lavoro. Le autorità preposte hanno stabilito che il suicidio di un dipendente 50enne della Nomura Real Estate, nel 2016, è stato causato dagli eccessivi carichi di lavoro. Lo riferisce l'agenzia di stampa Kyodo.

All'uomo veniva applicato il cosiddetto metodo discrezionale per il calcolo degli straordinari, basato su un fisso e non sulle ore effettivamente lavorate, nonostante questa modalità non fosse prevista per molti per il suo lavoro. In genere questo tipo di remunerazione per gli straordinari è pensato per manager, giornalisti e avvocati. Secondo l'ufficio del lavoro, l'uomo aveva lavorato 180 ore di straordinario in un mese.

Il riconoscimento del "karoshi" viene in un momento in cui il governo di Abe è finito nel fuoco delle polemiche proprio per la sua proposta di espandere il sistema discrezionale ad altre funzioni. Attualmente, secondo il Ministero della salute, lavoro e welfare, il sistema discrezionale è applicato in 13mila luoghi di lavoro in tutto il Paese.