Juncker scrive a Gentiloni per ricordare Carlo Ripa di Meana -2

Bruxelles, 5 mar. -

Carlo Ripa di Meana, ricorda ancora Juncker nella lettera, "è stato un appassionato e colto europeista, come membro, per due volte, del Parlamento europeo e come Commissario europeo per le Riforme istituzionali, la politica dell'informazione la cultura e il turismo nella prima Commissione Delors, tra il 1985 e il 1989 e successivamente, in qualità di Commissario per l'Ambiente, la sicurezza nucleare e la protezione civile" nella seconda Commissione Delors fra il 1989 e il 1992, per poi diventare ministro per l'Ambiente sotto il primo governo Amato, nel 1992, e poi proseguire il suo impegno come portavoce nazionale dei Verdi, con i quali fu di nuovo eletto deputato al Parlamento Europeo, fino al 1999.

"Alla sua azione, e alla sua sapienza diplomatica, si devono molti dei progressi compiuti in settori cruciali per la vita dell'Unione, come le politiche per l'ambiente e la cultura", afferma il presidente della Commissione, concludendo che "Carlo Ripa di Meana è stato un protagonista attento, determinato e creativo di una delle fasi più importanti e intense per il progresso dell'integrazione europea, portando una sensibilità particolare verso la dimensione sociale dell'Unione e la protezione dei diritti dei cittadini".