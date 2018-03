Juncker scrive a Gentiloni per ricordare Carlo Ripa di Meana

Bruxelles, 5 mar. - Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha inviato venerdì scorso una lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per esprimere il cordoglio dell'Esecutivo comunitario per la scomparsa di Carlo Ripa di Meana, che ne fu membro per due mandati successivi, dal 1985 al 1993.

"Caro Presidente, ho appreso con profondo rammarico la notizia della scomparsa di Carlo Ripa di Meana", scrive Juncker, sottolineando "in particolare il suo impegno, appassionato e costante nel tempo, per una maggiore protezione dell'ambiente e per la tutela e la promozione delle cultura e del patrimonio artistico e storico, italiano e europeo, due cause a cui è rimasto fedele nelle diverse responsabilità che ha ricoperto negli anni, in Italia e in seno all'Unione europea".(Segue)