Molinari (Lega): Salvini salga al Colle per incarico di governo

Torino, 5 mar. - "Siamo stati molto chiari da subito quando abbiamo chiesto il voto ai cittadini. Votando la Lega si sceglieva Matteo Salvini come premier. La Lega è il primo partito della coalizione, quindi vogliamo che Salvini salga al Colle per avere l'incarico". Lo ha detto, ai microfoni del Tgr Piemonte, il segretario della Lega Nord Piemonte Riccardo Molinari, che nel suo collegio uninominale della Camera ad Alessandria ha ottenuto l'elezione con il 44,59% delle preferenze.

"Percepivamo che la Lega sarebbe stato il primo partito della coalizione in Piemonte - ha aggiunto Molinari - ma non ci aspettavamo con questi risultati. Non ci aspettavamo soprattutto che la Lega sarebbe stata il primo partito in assoluto nel Piemonte 2 e saldamente ovunque il primo partito nella coalizione del Piemonte 1".