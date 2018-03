Torino, domani blocco ai diesel euro 4, cintura compresa

Torino, 5 mar. - Malgrado la neve di questi giorni le polveri sottili hanno sforato i limiti di legge (50 microgrammi per metro cubo) nel Torinese per più di quattro giorni. Così domani debutta lo stop coordinato in città e hinterland, secondo l'accordo di metà febbraio, fino alle auto diesel euro 3 e 4. Circa 250mila automezzi non potranno circolare dalle 8 alle 19, nei comuni di Torino, Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria.