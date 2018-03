Da Le Pen a Farage, populisti e euroscettici esultano per Lega e M5S

Roma, 5 mar. - La prima è stata la leader del Front National francese Marine Le Pen, poi l'olandese anti-Ue Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà, a fare i complimenti a Matteo Salvini per il risultato elettorale che vede la Lega saldamente al comando della coalizione di centro-destra. E sempre su Twitter l'ex leader dell'Ukip britannico Nigel Farage si è congratulato invece con il Movimento 5 Stelle.

"La spettacolare crescita e l'arrivo in testa alla coalizione della Lega guidata dal nostro alleato e amico @matteosalvinimi è una nuova tappa del risveglio dei popoli! Vive felicitazioni!", ha twittato Le Pen su Salvini. Più conciso Wilders che ha scritto soltanto: "Congratulations / congratulazioni @matteosalvinimi!!!"

"Congratulazioni ai miei colleghi del M5S al Parlamento europeo per essere il primo partito", ha scritto Farage aggiungendo che nelle ultime elezioni si è registrata un' "enorme impennata per i partiti euroscettici e anti-establishment in Italia".