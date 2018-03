Pd tiene nel voto estero, M5 non sfonda, Maie al 30% in Sudamerica

Roma, 5 mar. - Abbandonato dagli elettori in Italia, il Pd tiene all'estero dove il boom in patria del Movimento Cinquestelle non trova eco. Nella circoscrizione estero, in base ai dati del ministero dell'Interno sui seggi scrutinati finora, circa la metà, il Pd è oltre il 26%, seguito dal centrodestra con il 21% e dal M5S con il 17%. Seguono le due formazioni fondate dagli italiani del Sudamerica, il Maie, con il 9,50% e l'Usei con il sette per cento circa.

Il Pd è il primo partito in Europa, con il 32%, seguito dal centrodestra con il 25% e dal M5S con il 23%.

Il Pd è primo anche nella ripartizione Asia-Africa-Oceania, oltre il 32%, seguito stavolta dai Cinquestelle con il 26% % e dal centrodestra con il 23%.

In America Meridionale la fa da padrone il Maie, con il 29%, seguito dall'Usei con il 22%. Il Pd si ferma al 14%, il centrodestra all'11% e il M5S non arriva al cinque per cento.

Gli italiani in Nord e Centro America premiano invece il centrodestra, vicino al 33% nella ripartizione, tallonato dal Pd con il 30%. Il Ms5 si ferma poco sotto il 18%, mentre il Maie, che quest'anno ha presentato i suoi candidati anche nella ripartizione è poco sotto il sette per cento.