Energia, Alperia accelera espansione con acquisizione di Bartucci

Roma, 5 mar. - Con il perfezionamento dell`accordo di acquisizione del 60% delle azioni della Bartucci SpA di Soave, società specializzata nel campo dell`efficienza energetica, il Gruppo Alperia segna un nuovo significativo passo in avanti nella realizzazione del piano strategico di sviluppo e diversificazione che mira a collocare l`azienda tra i principali player a livello nazionale.

Già al terzo posto in Italia per la produzione di energia di fonte idroelettrica, l`altoatesina Alperia da realtà regionale si sta affermando sempre più in tutto il territorio nazionale. La società opera come multiutility integrata: produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, gestione della rete elettrica, sistemi di teleriscaldamento a cui aggiunge le più avanzate soluzioni per la mobilità elettrica e le smart cities.

In particolare, sul fronte b2b - dove annovera tra i suoi clienti importanti aziende sul territorio nazionale alle quali fornisce energia certificata proveniente da fonti rinnovabili - Alperia amplia oggi il proprio raggio d`azione acquisendo da Bartucci Spa la migliore expertise per la progettazione e la realizzazione di interventi di efficienza energetica industriale e servizi energetici integrati.

Fondata nel 2001, e apprezzata in tutta Italia per le sue competenze tecniche e gestionali evolute in ambito energetico per il settore industriale, Bartucci opera con l`innovativo modello di business di Energy Performance Contract (EPC) con un approccio multi-tecnologico assumendosi l`impegno finanziario e tecnologico necessario per realizzare gli interventi di efficienza energetica presso i propri clienti condividendo poi con l`impresa cliente i risparmi generati.

"Con l`acquisizione del 60% delle azioni Bartucci intendiamo dare seguito ai nostri obiettivi di diversificazione accelerando la trasformazione di Alperia in atto e ampliando la nostra offerta a tutto il mercato nazionale", commenta Johann Wohlfarter, CEO di Alperia, che continua: "L`ottimo posizionamento ultradecennale di Bartucci nel campo della consulenza energetica ai massimi livelli costituisce le solide fondamenta per l`ulteriore sviluppo che la nuova società Alperia Bartucci potrà garantire con il supporto di nuovi capitali e nuovi orizzonti strategici".

Giovanni Bartucci, da oggi Vice Presidente Esecutivo di Alperia Bartucci, dichiara: "Alperia è una grande realtà emergente nel panorama energetico nazionale, un partner ideale per accelerare la nostra crescita in un mercato in forte espansione che richiede basi solide e visioni innovative. Unendo le forze siamo convinti di poter giocare un ruolo determinante per liberare - attraverso l`innovazione tecnologica e l`ottimizzazione energetica dei processi produttivi - risorse preziose per la ripresa economica dell`Italia".

L`acquisizione è stata realizzata sulla base di una valorizzazione degli asset di Bartucci SpA pari a 24,5 milioni di euro (Enterprise Value relativo al 100%) e, inoltre, prevede un`opzione per l`acquisizione della restante quota del 40%. Al 31 dicembre 2017 Bartucci ha registrato ricavi per oltre 15 milioni di euro, un EBITDA di oltre 7,6 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta positiva.

Con un bilancio consolidato 2016 di oltre 1,2 miliardi di euro di fatturato e un EBITDA di oltre 184 milioni di euro, il Gruppo Alperia - partecipato al 100 % da soci pubblici - occupa un migliaio di persone, gestisce 41 centrali idroelettriche in Alto Adige, fornisce energia a 280.000 clienti finali. Il piano industriale 2017/2021 prevede una trasformazione da multiutility integrata classica a erogatore di servizi energetici posizionandosi con i propri servizi specializzati su tutto il territorio nazionale. Alperia è nata a gennaio 2016 dalla fusione tra le due principali società energetiche dell`Alto Adige.