Elezioni, Confcommercio Veneto: impegno su occupazione e ripresa

Venezia, 5 mar. - "Continueremo a immaginare che le difficoltà del Paese dopo il voto non cambieranno come per magia. Quello che avevamo chiesto ai candidati di tutti gli schieramenti è ancora tema su cui lavorare sodo". Così il presidente di Confcommercio Veneto, Massimo Zanon. "Se vogliamo il recupero occupazione e la ripresa delle imprese - ha proseguito Zanon - temi centrali del nostro `manifesto', chiediamo innanzitutto l'eliminazione degli aumenti dell'Iva previsti per il 2019, la riduzione e semplificazione della tassazione locale, la web tax per le multinazionali dell'e-commerce. Sul fronte dell'occupazione, riteniamo indispensabile proseguire nella riduzione strutturale del costo del lavoro e nell'individuazione di uno strumento per quello occasionale. Tra gli altri temi prioritari, diciamo `no' a ulteriori liberalizzazioni e, per quanto riguarda il credito, auspichiamo il rafforzamento degli strumenti di microcredito imprenditoriale. Per le infrastrutture e i trasporti - ha aggiunto Zanon - regole più semplici per tempi più rapidi di realizzazione di quelle opere che (anche) il Veneto attende da tempo. Per le città, la necessità di una strategia nazionale per la riqualificazione urbana e la progettazione commerciale, anche attraverso misure fiscali che stimolino l'apertura di nuove attività nei centri urbani", ha concluso.