Egitto e Arabia Saudita firmano accordo da 10 miliardi per il Sinai

Roma, 5 mar. - L'Arabia Saudita ha firmato con l'Egitto un mega-accordo per investimenti destinati allo sviluppo della penisola egiziana del Sinai; e questo nel quadro del NEOM, l'ambizioso progetto di Riad per città del futuro nel Mar Rosso all`insegna delle più moderne tecnologie, dagli ospedali, alla sanità, fino alla sicurezza, interamente alimentata da impianti solari ed eolici. Lo riferisce oggi il quotidiano saudita al Sharq al Awsat.

I due Paesi hanno istituito un fondo comune di investimento da 10 miliardi di dollari (la quota egiziana di questo fondo è de facto la concessione in leasing a lungo termine del proprio territorio) per investire in terreni situati sul lato egiziano come parte del progetto Noem, voluto dal principe ereditario Mohammed bin Salman che ha raggiunto l'intesa al Cairo ieri con il presidente Abdel Fattah al-Sisi al Cairo. (Segue)