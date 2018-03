Il day after del Pd, tra ipotesi dimissioni Renzi e linea su M5s

Roma, 5 mar. - Le dimissioni di Matteo Renzi sono una "ipotesi sul tavolo" ma ancora una decisione non è stata presa. E' quanto trapela dal Nazareno, dove lo stato maggiore del Pd ha passato buona parte della notte ad analizzare i dati che arrivavano dalle sezioni elettorali. Il segretario, poi, è andato a dormire qualche ora, terrà una conferenza stampa alle 17.

E c'è grande attesa per quello che dirà. Pochi giorni prima del voto Renzi aveva annunciato di non voler fare un passo indietro con qualunque risultato, ma quando nella notte, con il passare delle ore, si è consolidato il dato di un Pd al di sotto del 20% la possibilità di restare alla guida dei Dem si è fatta sempre più difficile. "Le dimissioni non sono escluse", spiega un alto dirigente Pd, anche se quando si sparge la notizia che Renzi avrebbe già deciso il passo indietro il portavoce Marco Agnoletti smentisce: "A noi non risulta". Ma certo è che intorno al leader è iniziato l'accerchiamento delle opposizioni interne: "Di solito quando c'è una debacle come questa il primo che deve trarne le conseguenze è il segretario del partito, non si può far finta di niente", ha detto Cesare Damiano, esponente della minoranza Dem.

Renzi potrebbe dunque convocare la direzione, fare un passo indietro e il partito verrebbe affidato a un "traghettatore" in attesa di un nuovo congresso. "Ma la decisione non riguarda solo lui, se il Pd si è presentato come una squadra cosa fare è una questione che riguarda più persone", spiega un esponente Dem. Anche perchè, si fa notare, gli altri 'big' del Pd, a partire da Dario Franceschini e Marco Minniti, non sono andati bene, perdendo i rispettivi collegi.

Sul tavolo però, in realtà, c'è più che il destino personale del segretario. Il Pd, infatti, dovrà decidere come porsi adesso di fronte alla necessità di formare un governo. Ieri sera, a caldo, Renzi, tramite l'ormai ex capogruppo alla Camera Ettore Rosato, aveva fissato la linea: "Il Pd riparte dall'opposizione". Dunque nessuno spazio per eventuali esecutivi di coalizione. Ma tra i democratici, il giorno dopo il voto, c'è chi inizia a premere per un dialogo con il Movimento 5 stelle, soprattutto dopo che Luigi Di Maio si è detto aperto "al confronto con tutti". Per farlo, però, c'è prima da "derenzizzare" il Pd.