Usa, Trump:Messico e Canada esclusi da dazi se ci sarà nuovo Nafta

New York, 5 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi dazi annunciati su alluminio e acciaio, se i tre Paesi troveranno un accordo su un nuovo Nafta, l'intesa commerciale tra i tre Paesi nordamericani. "Abbiamo grandi deficit commerciali con Messico e Canada. Il Nafta, che ora è sotto rinegoziazione, è stato un cattivo accordo per gli Stati Uniti. Un massiccio trasferimento di aziende e posti di lavoro. I dazi su acciaio e alluminio - ha scritto Trump su Twitter - andranno via solo se sarà firmato un nuovo e giusto accordo Nafta. Inoltre, il Canada deve trattare i nostri agricoltori molto meglio. Il Messico deve fare molto di più per fermare il traffico di droga. Non hanno fatto quello che era necessario fare. Milioni di persone dipendenti che muoiono".

Ieri, un influente deputato repubblicano, Kevin Brady, aveva dichiarato che dai dazi dovrebbero essere esclusi Canada e Messico per non esacerbare le tensioni commerciali con i due Paesi vicini, con cui sono in corso le negoziazioni a Città del Messico per un nuovo Nafta.