Carfagna: in Campania Fi regge ed è unico argine a M5S

Napoli, 5 mar. - "Il Sud ha espresso un voto di opinione e di protesta e Forza Italia ha il dovere di riflettere e lavorare per essere all'altezza di nuovi sentimenti e aspettative nel Mezzogiorno. Ad Agropoli per esempio siamo riusciti ad intercettare questo malessere e disagio eleggendo Marzia Ferraioli. Il Sud non vuole assistenzialismo ma chiede lavoro, opportunità, sicurezza e non vuole essere più confinato ai margini a cui è stato condannato in tutti questi anni dai governi di centrosinistra. I dati ci dicono che Forza Italia in Campania ha retto e rappresenta l'unico argine al Movimento 5Stelle. L' importante ora è costruire una maggioranza solida, archiviando anche eventuali regolamenti di conti all'interno dei vari schieramenti". Così Mara Carfagna, portavoce di Forza Italia alla Camera.