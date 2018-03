Sibilia (M5s): piena fiducia nel capo dello Stato

Napoli, 5 mar. - "Prima di ogni altra cosa abbiamo il dovere di ringraziare il coraggio di tutti coloro che hanno consentito al Paese questa svolta storica. Ringraziamo gli italiani che ci hanno premiato con un consenso fortissimo". Lo afferma Carlo Sibilia, deputato del Movimento Cinque Stelle appena rieletto.

"Ora il nostro percorso sarà contraddistinto da tre parole chiave: umiltà, responsabilità e felicità. L'umiltà ci sarà utile a non commettere gli stessi errori degli altri e ad essere capaci di rimettere in piedi il Paese e di tenerlo unito nelle sue differenze. L'Italia sarà un'orchestra senza solisti. La responsabilità ci dovrà consentire di rispondere con efficacia alla fiducia che gli italiani ci hanno accordato. Abbiamo il dovere di trovare una soluzione ai tanti problemi del Paese nel pieno rispetto delle istituzioni, avendo fiducia nel capo dello Stato al quale spetta il delicato compito di guidarci in questa fase così importante. Infine, felicità perché comunque la si guardi, qualsiasi scelta sia stata compiuta nelle ultime 24 ore da ciascuno di noi, nulla sarà più come prima: sarà migliore".