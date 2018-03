Da mercoledì 7 marzo tornano i Mini Cuccioli in prima tv

Roma, 5 mar. - Divertimento e tenerezza, canzoni e indovinelli sono gli ingredienti di "Mini Cuccioli", una delle serie animate Rai più di successo, che torna da mercoledì 7 marzo alle ore 12.25, e la domenica anche alle ore 8.45, in prima tv assoluta su Rai YoYo con 52 nuovi episodi. In questa seconda stagione, prodotta con il Gruppo Alcuni di Treviso e diretta da Sergio Manfio, i sei Mini Cuccioli faranno nuove eccitanti scoperte, provando le emozioni tipiche dei bambini, come la gioia, la tristezza, la paura, la gelosia, accompagnando così i piccoli telespettatori nel loro percorso di crescita.

Ancora una volta un parco giochi immerso nel verde ospiterà le storie di Pio, che non è ancora diventato rana e ha ancora una piccola coda, di Cilindro, il coniglio con l'apparecchio per i denti, di Senzanome, il pulcino appena uscito dal suo uovo, della dolce e piccola papera Diva, di Olly, la gattina dai grandi occhi e di Portatile, il cagnolino più piccolo di una margherita. Qualche volta lo spirito d'avventura porta qualche cucciolo più intraprendente a oltrepassare il recinto del parco per addentrarsi in un boschetto e come sempre il vecchio e saggio albero aiuterà i nostri sei piccoli eroi a risolvere le difficoltà che devono affrontare nel corso della loro giornata.

Mini Cuccioli è una serie italiana di successo anche all'estero. Le prime due stagioni sono già visibili in Cina grazie ad un accordo con la JY Animation di Pechino. L'edizione in mandarino è stata fatta direttamente in Cina mentre i distributori hanno scelto di lasciare in italiano la sigla, per far conoscere la nostra lingua ai bambini cinesi. La terza stagione con altri 52 episodi da 6 minuti, è attualmente in produzione.