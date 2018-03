Milano, omicidio Migliorati: vittima uccisa per 3 mila euro -2

Milano, 5 mar. - La donna, hanno ricostruito gli investigatori, sarebbe stata aggredita a pugni in salotto. Una volta stordita, sarebbe stata trascinata in bagno dall'assassino e qui colpita con un coltello. L'arma del delitto non è mai stata ritrovata. Ma secondo quanto emerso dall'autospia, eseguita nei giorni immediatamente successivi all'omicidio, la causa della morte della 73nne sarebbe stato il dissanguamento dovuto a un colpo di coltello che le aveva reciso la giugulare.

La testimonianza dell'ex moglie di Modugno è stata decisiva per individuarlo. La donna, hanno spiegato gli inquirenti, "ci è stata molto utile per confermare che lui era presente nel palazzo al momento dell'omicidio". Il presunto killer ora è a San Vittore: dovrà difendersi dall'accusa di omicidio volontario. I pm non gli hanno contestato l'aggravante della premeditazione perché dalle indagini sono sono emersi elementi su un'eventuale pianificazione del delitto.